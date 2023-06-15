Спорткомплекс «Ника» для занятий волейболом появится в Текстильщиках

В районе Текстильщики построят спортивный комплекс «Ника» для занятий волейболом. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Объект находится в высокой стадии готовности – около 80%, фасадные работы подходят к концу, мы приступаем к финишной отделке, устройству входных групп. Также активно ведется благоустройство территории спортивного комплекса», - отметил он.

Планируется, что основные строительные работы будут завершены в сентябре.

Объект спроектирован с учетом специальных требований и нюансов, присущих этому виду спорта. Например, в зоне игрового зала уложат амортизационное напольное покрытие, которое снизит нагрузку на позвоночник спортсмена после прыжка.

Зал оснастят перегородками: во время тренировок его можно будет поделить на три площадки, а во время соревнований объединить в одну. Высота потолка составит не менее 12 метров для беспрепятственного полета мяча.

Помимо игрового зала с трибунами на 300 мест, объект включит в себя бассейн, тренажерный и конференц-зал, буфет и медицинские помещения. Ежесуточно спорткомплекс смогут посещать более 1 тысячи человек.

Фасад украсят алюминиевые панели натуральных природных оттенков древесного, светло-зелёного, бежевого и светло-серого цвета. Архитектурное решение дополнит витражное остекление.

