Собянин: Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

Москвичи выбрали изумрудный, рубиновый и графитовый цвета для обозначения Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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Голосование прошло в проекте «Активный гражданин». Большинство проголосовавших - 56 тыс. 275 человек – отдали предпочтение комбинации цветов под вторым вариантом.

К 2025 году станциями рельсового транспорта в пешей доступности будет обеспечен 91% жителей столицы. Радиальные Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская ветки метрополитена планируется построить в ближайшие годы.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МоскваМосковское Метро

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