Собянин: Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро
Москвичи выбрали изумрудный, рубиновый и графитовый цвета для обозначения Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Голосование прошло в проекте «Активный гражданин». Большинство проголосовавших - 56 тыс. 275 человек – отдали предпочтение комбинации цветов под вторым вариантом.
К 2025 году станциями рельсового транспорта в пешей доступности будет обеспечен 91% жителей столицы. Радиальные Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская ветки метрополитена планируется построить в ближайшие годы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru