Наблюдатели отмечают максимальную открытость голосования в Москве

Голосование по Конституции в Москве проходит максимально прозрачно. Об этом заявила наблюдатель от Общественной палаты, сторонник партии «Справедливая Россия» на участке №2965 в районе Покровское-Стрешнево Екатерина Жованник.

По ее мнению, «голосование надежно», все условия выполняются, заявила она АГН «Москва».

Жованник добавила, что сама она уже проголосовала, она сделала это в оном формате на участке, хотя отметила и удобство дистанционного голосования. По ее словам, это особенно подойдет людям, которые не хотят выходить из дома в условиях сохраняющейся опасности заражения коронавирусом. Она полагает, что этим воспользуются многие москвичи.

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Другой независимый наблюдатель Василий Бьянко ранее отметил, что голосование по поправкам в Конституцию на участке №227 в Бескудниковском районе столицы (САО) также проходит спокойно. По его словам, тщательно соблюдаются все необходимые санитарные меры предосторожности.

Проголосовать по поправкам к Конституции можно с 25 июня по 1 июля включительно. Итоги будут подводиться 1 июля.

Ранее сообщалось, что гражданка РФ, живущая в Израиле, трижды проголосовала по Конституции: два раза очно и один дистанционно. Согласно российскому законодательству, ей грозит уголовное преследование.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ГолосованиеКонституция РФ
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