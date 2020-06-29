Наблюдатели отмечают максимальную открытость голосования в Москве
Голосование по Конституции в Москве проходит максимально прозрачно. Об этом заявила наблюдатель от Общественной палаты, сторонник партии «Справедливая Россия» на участке №2965 в районе Покровское-Стрешнево Екатерина Жованник.
По ее мнению, «голосование надежно», все условия выполняются, заявила она АГН «Москва».
Жованник добавила, что сама она уже проголосовала, она сделала это в оном формате на участке, хотя отметила и удобство дистанционного голосования. По ее словам, это особенно подойдет людям, которые не хотят выходить из дома в условиях сохраняющейся опасности заражения коронавирусом. Она полагает, что этим воспользуются многие москвичи.
Другой независимый наблюдатель Василий Бьянко ранее отметил, что голосование по поправкам в Конституцию на участке №227 в Бескудниковском районе столицы (САО) также проходит спокойно. По его словам, тщательно соблюдаются все необходимые санитарные меры предосторожности.
Проголосовать по поправкам к Конституции можно с 25 июня по 1 июля включительно. Итоги будут подводиться 1 июля.
Ранее сообщалось, что гражданка РФ, живущая в Израиле, трижды проголосовала по Конституции: два раза очно и один дистанционно. Согласно российскому законодательству, ей грозит уголовное преследование.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
641 тыс.+6 719 / сут.
Умерли
9 166+93 / сут.
Выздоровели
403 тыс.+4 343 / сут.
- Названа причина взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы
- Прокурор запросил 2 года колонии экс-бухгалтеру «Седьмой студии»
- В доме на северо-востоке Москвы прогремел взрыв
- «Люди рвутся в небо, а их сокращают»: Профсоюзы рассказали о работниках авиации
- СМИ: Актер из «Улицы разбитых фонарей» ударил ножом жену
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru