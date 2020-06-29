Наблюдатели отмечают максимальную открытость голосования в Москве

Голосование по Конституции в Москве проходит максимально прозрачно. Об этом заявила наблюдатель от Общественной палаты, сторонник партии «Справедливая Россия» на участке №2965 в районе Покровское-Стрешнево Екатерина Жованник.

По ее мнению, «голосование надежно», все условия выполняются, заявила она АГН «Москва».

Жованник добавила, что сама она уже проголосовала, она сделала это в оном формате на участке, хотя отметила и удобство дистанционного голосования. По ее словам, это особенно подойдет людям, которые не хотят выходить из дома в условиях сохраняющейся опасности заражения коронавирусом. Она полагает, что этим воспользуются многие москвичи.