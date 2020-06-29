ЦИК усмотрел сговор в действиях россиянки, трижды проголосовавшей в Израиле

Гражданке России Яэль Ильински предстоят длительные разбирательства со Следственным комитетом и суд, когда она вернётся в РФ, заявил зампредседателя российской ЦИК Николай Булаев.

По его словам, при соответствующих документальных подтверждениях Ильински могут вменить «четырёхкратное голосование группы лиц по предварительному сговору», поскольку она вовлекла в голосование свою дочь, которой ещё не исполнилось 18 лет. Ха это нарушение может грозить до 300 тысяч рублей штрафа или до трёх лет лишения свободы, передаёт «Интерфакс».

Булаев отметил, что за границей голосование носит явочный характер: человека вносят в список голосующих при предъявлении паспорта. Процедура рассчитана на добросовестных людей, но впоследствии будет возможность выявить факты неоднократного голосования, добавил зампред ЦИК России.

Яэль Ильински ранее рассказала журналистам, что трижды проголосовала по вопросу изменения Конституции РФ, находясь в Израиле. Она сделала это в посольстве в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе, а также электронным способом.

