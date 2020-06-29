Гражданке РФ, проголосовавшей три раза по поправкам в Конституцию, грозит уголовное наказание
Гражданке РФ, которая заявила о своем неоднократном голосовании по поправкам в Конституцию в Израиле, грозит уголовное наказание. Об этом предупредила секретарь ЦИК России Майя Гришина. Она напомнила, что соответствующее наказание предусмотрена российском законодательстве.
Гришина отметила, что при голосовании российских граждан за рубежом есть определенные проблемы из-за того, что нет единой электронной системы связи. Например, гражданин РФ может проголосовать, находясь в нескольких странах. При этом ЦИК исходил из того, то «все граждане у нас добросовестные», передает «Интерфакс».
Секретарь ЦИК считает, что такая ситуация не критична, так как подобные случаи единичны. Они могут быть выявлены и после подведения итогов голосования.
Согласно статье 142.2 УК РФ, за незаконную выдачу и получение бюллетеня грозит штраф до 300 тыс.рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.
Накануне проживающая в Израиле россиянка Яэль Ильински сообщила «МБХ медиа», что ей удалось трижды проголосовать по Конституции РФ. Женщина отдала свой голос в посольстве РФ в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе, а также дистанционным способом.
Между тем, за четыре дня голосования 76% респондентов ВЦИОМ заявили, что поддержали поправки в Конституцию РФ, передает Ura.ru. Это следует из результатов экзитполов, которые появились на официальном сайте центра.
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