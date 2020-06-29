Гражданке РФ, проголосовавшей три раза по поправкам в Конституцию, грозит уголовное наказание

Секретарь ЦИК считает, что такая ситуация не критична, так как подобные случаи единичны. Они могут быть выявлены и после подведения итогов голосования.

Согласно статье 142.2 УК РФ, за незаконную выдачу и получение бюллетеня грозит штраф до 300 тыс.рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.

Накануне проживающая в Израиле россиянка Яэль Ильински сообщила «МБХ медиа», что ей удалось трижды проголосовать по Конституции РФ. Женщина отдала свой голос в посольстве РФ в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе, а также дистанционным способом.

Между тем, за четыре дня голосования 76% респондентов ВЦИОМ заявили, что поддержали поправки в Конституцию РФ, передает Ura.ru. Это следует из результатов экзитполов, которые появились на официальном сайте центра.



