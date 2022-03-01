Небензя назвал необходимый шаг Украины для завершения военной операции России

«Как только у нас будет понимание от украинских властей, что они готовы провести демилитаризацию и денацификацию, это будет шагом к ее концу», — сказал дипломат.

Ранее Небензя заявил, что заявления о неизбирательной бомбардировке мирных объектов на Украине является враньем.

