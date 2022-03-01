Небензя назвал необходимый шаг Украины для завершения военной операции России

Шагом к завершению военной операции России на Украине будет готовность Киева к демилитаризации и денацификации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю.

Небензя: Заявления об ударах по мирным объектам на Украине – вранье

«Как только у нас будет понимание от украинских властей, что они готовы провести демилитаризацию и денацификацию, это будет шагом к ее концу», — сказал дипломат.

Ранее Небензя заявил, что заявления о неизбирательной бомбардировке мирных объектов на Украине является враньем.

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ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаВасилий Небензя
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