«На зарплаты не прожить!»: Медработники пожаловались на не растущие 5 лет выплаты

Также собеседник НСН предложил ориентироваться не на средние зарплаты, а на минимальные оклады. По его мнению, именно эти цифры отражают реальную ситуацию.

«Хорошо, если будут установлены официальные уровни, одинаковые для всех регионах. Сейчас система устроена таким образом, что медработник подписывает контракт на минимальную сумму, а дальше все зависит от начальства. Захотят – дадут стимулирующие премиальные. Не захотят – не дадут. В последние годы были дополнительные выплаты, достаточно вспомнить период пандемии коронавируса. Но многие врачи и медсестры приезжали в Москву и Санкт-Петербург, чтобы заработать. Потом разъехались обратно и сегодня не могут прожить на прежних зарплатах. У многих заработная плата осталась такой же, как 5 лет назад, а цены выросли в несколько раз. Поэтому медицинским работникам становится все сложнее и дефицит в сфере растет», - заключил он.

Ранее Минздрав России сообщал, что нехватка медицинских кадров в России сохраняется. Особенно эта проблема актуальна для сельских территорий, напоминает «Радиоточка НСН».

