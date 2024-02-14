«На зарплаты не прожить!»: Медработники пожаловались на не растущие 5 лет выплаты
Дополнительные выплаты помогут избежать дефицита врачей и среднего медперсонала в малых городах, заявил НСН президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин.
Низкие зарплаты медработников в малых городах сегодня вынуждают специалистов перебираться в крупные федеральные центры или вовсе уходить из профессии, поэтому для предотвращения кадрового голода в сфере важно проработать вопрос дополнительной господдержки, рассказал НСН президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин.
Ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 марта повысить зарплаты медиков в малых городах и селах дополнительными выплатами. Инициатива предполагает, что в населенных пунктах с населением от 50 до 100 тысяч жителей к заработной плате врачей прибавится 29 тысяч рублей. В городах, где проживает меньше 50 тысяч граждан, подобные выплаты будут больше. Гальперин объяснил, что вопрос окладов медработников в малых городах давно стоит на повестке дня.
«Есть регионы, в которых ситуация критическая. Чем дальше от столицы район – тем все хуже с обеспеченностью медицинским персоналом. В крупных городах все тоже нерадостно, но Москва и Санкт-Петербург спасаются за счет того, что туда переезжают медработники из регионов. Когда происходила отчетность по майским указам, все регионы написали, что выполнили их, но на деле были хитрости с подсчетом. К примеру, в средние зарплаты включались оклады чиновников. На самом деле есть зарплаты, на которые медработники прожить сегодня не могут. Видимо, пришло время заниматься этим вопросом. Человек любой профессии не должен страдать из-за того, что переезжает из крупного города. Наоборот, это должно поощряться. Работа в регионах сложнее и оплачиваться должна никак не меньше», - заявил эксперт.
Также собеседник НСН предложил ориентироваться не на средние зарплаты, а на минимальные оклады. По его мнению, именно эти цифры отражают реальную ситуацию.
«Хорошо, если будут установлены официальные уровни, одинаковые для всех регионах. Сейчас система устроена таким образом, что медработник подписывает контракт на минимальную сумму, а дальше все зависит от начальства. Захотят – дадут стимулирующие премиальные. Не захотят – не дадут. В последние годы были дополнительные выплаты, достаточно вспомнить период пандемии коронавируса. Но многие врачи и медсестры приезжали в Москву и Санкт-Петербург, чтобы заработать. Потом разъехались обратно и сегодня не могут прожить на прежних зарплатах. У многих заработная плата осталась такой же, как 5 лет назад, а цены выросли в несколько раз. Поэтому медицинским работникам становится все сложнее и дефицит в сфере растет», - заключил он.
Ранее Минздрав России сообщал, что нехватка медицинских кадров в России сохраняется. Особенно эта проблема актуальна для сельских территорий, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость туров в Египет за год упала на 30%
- Подоляк признал наличие родственников в России
- Врач рассказал, как избежать паралича желудка
- Рашкин назвал «несправедливым и незаконным» отказ суда досрочно снять судимость
- Песков: СВО может идти дольше планируемого
- Спектакль с Добронравовым срочно заменили из-за ухудшения его здоровья
- Спикер Джонсон: Палата представителей на поддержит проект о помощи Украине
- СМИ: телеканал France 24 сообщил о подготовке покушения на Макрона в Киеве
- МИД Украины потребовал запретить помаду с оттенком «русский красный»
- Куриные яйца в России вновь подорожали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru