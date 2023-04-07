«Пациенты без ухода!»: В профсоюзе заявили об острой нехватке младшего медперсонала
Значительную часть медперсонала перевели в рабочие должности и сделали уборщиками служебных помещений, отметил в эфире НСН Андрей Коновал.
В России остро не хватает медперсонала по уходу за тяжелобольными людьми, заявил руководитель профсоюза медиков «Действие» Андрей Коновал в интервью НСН. По его словам, лежачих пациентов могут долго не переворачивать, при этом денег у многих людей на частные клиники нет.
Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что во многих странах возникла нехватка медицинского персонала и работников по уходу за людьми с ограниченными возможностями. По его словам, к 2030 году нехватка таких работников может достичь 10 млн человек. Андрей Коновал отметил, что в России сложилась плачевная ситуация с дефицитом младшего медперсонала.
«С 2013 года произошло сокращение младшего медперсонала на 400 тысяч работников, сейчас их порядка 300 тысяч. Значительная часть этого медперсонала была переведена в рабочие должности, как правило, это уборщики служебных помещений. Это противоречит медицинскому законодательству и приводит к очень серьезным прорехам в уходе за пациентами, особенно лежачими. Фактически людей могут долго не переворачивать, они лежат без ухода. Далеко не каждая семья может выделить родственника для того, чтобы он мог за ним ухаживать. Если брать регионы, это стоит примерно две тысячи рублей в сутки в частном порядке. Ситуация недостойна цивилизованного общества и требует изменения отношения государства к этой теме. Необходимо серьезное финансирование этого направления», - сказал Коновал.
Он также рассказал, что крайне остро проблема нехватки медперсонала стоит в регионах и сельской местности. По словам Коновала, критическая ситуация также сложилась и с нехваткой работников скорой помощи.
«Особенно острая проблема в регионах, сельской местности. Острая ситуация и в службах скорой помощи. Например, во Владимире на линию выходят 15 бригад общепрофильных, хотя по нормативам на 350 тысяч населения должно быть 35 бригад. Также не соответствуют нормативам реанимационные и психиатрические бригады в этом же городе», - резюмировал Коновал.
В свою очередь председатель профсоюза медработников России Анатолий Домников в интервью НСН рассказал, что в разгар пандемии коронавируса дефицит медперсонала уменьшался. По его словам, этому способствовала программа господдержки тех, кто так или иначе работал с инфекцией.
«У нас дефицит медперсонала в государственной системе здравоохранения, в частной он гораздо меньше. При этом пандемия коронавируса уменьшила дефицит врачей. За счет того, что были меры соцподдержки медработников, работающих с ковид… Они получали зарплату больше. Но как только эта ситуация ушла, выплаты прекратились, дефицит усилился. Народ начал уходить из отрасли вообще, а также в коммерческую сеть. Государство платило на 100 тысяч больше за работу в ковид», - сказал Домников.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что дефицит кадров в здравоохранении по врачам составляет около 25-26 тысяч, по среднему медперсоналу - около 50 тысяч человек. По его словам, в стационарах в городе дефицита, как правило, нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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