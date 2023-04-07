«Пациенты без ухода!»: В профсоюзе заявили об острой нехватке младшего медперсонала

Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что во многих странах возникла нехватка медицинского персонала и работников по уходу за людьми с ограниченными возможностями. По его словам, к 2030 году нехватка таких работников может достичь 10 млн человек. Андрей Коновал отметил, что в России сложилась плачевная ситуация с дефицитом младшего медперсонала.

«С 2013 года произошло сокращение младшего медперсонала на 400 тысяч работников, сейчас их порядка 300 тысяч. Значительная часть этого медперсонала была переведена в рабочие должности, как правило, это уборщики служебных помещений. Это противоречит медицинскому законодательству и приводит к очень серьезным прорехам в уходе за пациентами, особенно лежачими. Фактически людей могут долго не переворачивать, они лежат без ухода. Далеко не каждая семья может выделить родственника для того, чтобы он мог за ним ухаживать. Если брать регионы, это стоит примерно две тысячи рублей в сутки в частном порядке. Ситуация недостойна цивилизованного общества и требует изменения отношения государства к этой теме. Необходимо серьезное финансирование этого направления», - сказал Коновал.

Он также рассказал, что крайне остро проблема нехватки медперсонала стоит в регионах и сельской местности. По словам Коновала, критическая ситуация также сложилась и с нехваткой работников скорой помощи.

«Особенно острая проблема в регионах, сельской местности. Острая ситуация и в службах скорой помощи. Например, во Владимире на линию выходят 15 бригад общепрофильных, хотя по нормативам на 350 тысяч населения должно быть 35 бригад. Также не соответствуют нормативам реанимационные и психиатрические бригады в этом же городе», - резюмировал Коновал.