Путин: с 2024 года будут выравнены тарифы на оказание медпомощи в городах и селах

По его словам, уровень финансирования медицины на селе существенно вырастет с этого года. Эти деньги должны идти прежде всего на зарплаты медикам, указал российский лидер.

Он также заявил, что с 1 апреля окладная часть зарплат медиков должна быть повышена.

Кроме того, Путин добавил, что больше половины онкологических заболеваний в России выявляются на начальной стадии, когда прогноз лечения максимально благоприятный, при этом на 60% выросли объемы химиотерапии, отмечает RT.

