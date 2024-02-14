Путин: с 2024 года будут выравнены тарифы на оказание медпомощи в городах и селах
Президент России Владимир Путин заявил, что с 2024 года будут выравнены тарифы на оказание медпомощи в городах и сельской местности.
По его словам, уровень финансирования медицины на селе существенно вырастет с этого года. Эти деньги должны идти прежде всего на зарплаты медикам, указал российский лидер.
Он также заявил, что с 1 апреля окладная часть зарплат медиков должна быть повышена.
Кроме того, Путин добавил, что больше половины онкологических заболеваний в России выявляются на начальной стадии, когда прогноз лечения максимально благоприятный, при этом на 60% выросли объемы химиотерапии, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru