На запчасти или в такси. Почему угонщики любят бюджетные машины
Автомобильный эксперт рассказал НСН, почему и для чего угоняют недорогие автомобили.
Названа самая угоняемая машина за первые шесть месяцев 2019 года. Согласно статистике компании «Ренессанс Страхование», ей стал седан Hundai Solarios. На втором месте расположился Kia Rio, а тройку замкнул Kia Ceed. На четвертом месте Hyundai Creta, на пятом - Ford Kuga. Специалисты связывают популярность бюджетных иномарок среди угонщиков с повышением стоимости запчастей и спроса на подержанные детали.
Как пояснил НСН автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, недорогие автомобили лидируют среди угоняемых машин только в абсолютных цифрах, так как их просто больше на улицах страны. Однако если посмотреть на относительные цифры, рейтинг выглядит иначе, заметил эксперт.
«Есть разница в абсолютных и относительных цифрах. В абсолютных цифрах всегда у нас на первом месте были автомобили Lada в силу того, что их больше всего, в парке их чуть ли не 45%. А в относительных цифрах достаточно высокий процент угона у компании Mazda, у Land Rover. Условно говоря, тысяча автомобилей покупается, из них, например, 10 угоняется, уже получается целый процент», — разъяснил собеседник НСН.
По его словам, пока дорогие машины угоняют под заказ для конкретного клиента, бюджетные автомобили в основном крадут для того, чтобы разобрать на запчасти или для работы в такси.
«Очень много бюджетных машин угоняют для работы в такси. Например, машина угоняется в Смоленске, какой-нибудь Kia Rio или Hundai Solaris, обклеивается желтенькой пленочкой, вешается другой номер, такси все одинаковые, попробуй различить, и где-нибудь работает в Иркутске. Работает там год, наезжает 100 тысяч километров, потом опять же продает на запчасти», — рассказал Игорь Моржаретто.
При этом эксперт отметил, что количество угонов в России сокращается из года в год, в том числе за счет совершенствования встроенных в автомобиль систем защиты, а также возвращения автомобилистов к механическим противоугонным системам.
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