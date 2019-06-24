В «Роскачестве» рассказали, как уберечь автомобиль от угона

Также специалисты советуют использовать противоугонную «метку» в виде брелока с электронным устройством, без которого машина не заведется.

Кроме того, в «Роскачестве» рекомендуют использовать пин-коды в виде комбинаций кнопок, не зная которые завести машину не получится.

В числе других рекомендаций эксперты назвали замок на рулевое колесо или коробку передач, спутниковую сигнализацию и спрятанный GPS/GSM-маяк внутри автомобиля, отмечают «Известия».

Ранее в Совете Федерации решили обратить пристальное внимание на проблему угона транспортных средств. Так председатель Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предложил конкретизировать действия лиц, подпадающих под соисполнительство в этих преступлениях; обращать внимание на способ проникновения и хищения; передача виновным автотранспортного средства в пользование иным лицам; неоднократность использования автотранспорта в течение короткого промежутка времени; изменение внешнего вида автомобиля, государственных номеров..

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН увидел «корень зла» в том, что полиции невыгодно искать угнанные авто.

