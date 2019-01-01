Составлен список самых угоняемых в России автомобилей

Самым угоняемым в России автомобилем признан Hyundai Solaris, сообщает Ura.ru. На втором месте расположился Kia Rio, первую тройку замкнул Kia Ceed. На четвертом месте Hyundai Creta, на пятом - Ford Kuga.

«Известия» отмечают, что угоняемость бюджетных иномарок связана с тем, что после хищения их обычно сразу же разбирают на запчасти, после чего найти следы автомобиля практически невозможно.

В свою очередь RT пишет, что недорогие иномарки чаще всего угоняют в провинции, тогда в Москве и Санкт-Петербурге устойчивым спросом у угонщиков пользуются автомобили премиум-класса: к примеру, BMW X5 и Toyota Land Cruiser Prado.

