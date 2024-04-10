На выставке-форуме «Россия» ожидается проведение массовой свадьбы на Красную горку

На Красную горку, 12 мая, на Международной выставке-форуме «Россия» молодожены смогут принять участие в массовой регистрации брака. Она пройдет в рамках Всероссийского свадебного фестиваля, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ЗАГСы Москвы впервые проведут регистрации брака во время постановки в «Геликон-опере»

По ее словам, выставка «Россия» стала одной из необычных локаций для регистрации брака. Ранее на ней уже было официально создано больше 50 новых семей. Для того, чтобы заключить брак на Красную горку на территории ВДНХ, нужно лично подать заявление в любой дворец бракосочетания Москвы и оплатить госпошлину.

В начале февраля сотрудники ЗАГСов Москвы провели первые в нынешнем году свадебные церемонии в столичном метро, в брак вступили три пары.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СвадьбаВДНХ

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