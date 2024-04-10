На выставке-форуме «Россия» ожидается проведение массовой свадьбы на Красную горку
На Красную горку, 12 мая, на Международной выставке-форуме «Россия» молодожены смогут принять участие в массовой регистрации брака. Она пройдет в рамках Всероссийского свадебного фестиваля, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, выставка «Россия» стала одной из необычных локаций для регистрации брака. Ранее на ней уже было официально создано больше 50 новых семей. Для того, чтобы заключить брак на Красную горку на территории ВДНХ, нужно лично подать заявление в любой дворец бракосочетания Москвы и оплатить госпошлину.
В начале февраля сотрудники ЗАГСов Москвы провели первые в нынешнем году свадебные церемонии в столичном метро, в брак вступили три пары.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Возле «Крокус Сити Холла» убрали стихийный мемориал
- Пуск ракеты «Ангара-А5» вновь отменили
- Вертолет Ми-24 рухнул в Черное море
- Прокурор оспорил условный срок для водителя, сбившего поэта Рубинштейна
- В Донском войске отреагировали на обыски в музее о казаках-борцах с большевиками
- В Запорожье задержали готовившего теракт агента СБУ
- «Мастер и Раскольников»: Булгаков и Достоевский оказались любимцами школьников
- В ходе рейда против незаконной миграции в Москве выявили больше 6 тысяч нарушений
- «Просто шок»: Режиссер рассказала о реакции в Италии на фильм про Донбасс
- На выставке-форуме «Россия» ожидается проведение массовой свадьбы на Красную горку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru