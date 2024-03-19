ЗАГСы Москвы впервые проведут регистрации брака во время постановки в «Геликон-опере»
ЗАГСы Москвы проведут торжественные церемонии бракосочетания для пяти пар в финале каждого гала-представления на сцене зала «Стравинский» театра «Геликон-опера». Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, мероприятия в стенах «Геликон-оперы» пройдут в честь празднования дня рождения театра.
«В апреле столичные ЗАГСы проведут пять торжественных церемоний бракосочетания прямо на сцене. В финале каждого гала-представления зрители станут свидетелями уникальной церемонии бракосочетания на сцене зала. Такой опыт в истории ЗАГСов Москвы пройдет впервые», — подчеркнула Ракова.
Цикл гала-концертов состоится с 10 по 14 апреля. Каждый вечер в стенах самого молодого музыкального театра столицы поздравлять молодоженов будут пятьсот зрителей и двести артистов. Подать заявление на заключение брака можно лично во Дворце бракосочетания №1.
Как отметил художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман, учреждение — это «театр-семья», его сотрудники создают на одной сцене творческие династии.
«Наш День рождения мы отмечаем всегда с особенным чувством – чувством единения и искреннего счастья. Мы будем рады, если наша любовь станет благословением молодым семьям!» — подчеркнул Бертман, добавив, что рожденный на сцене театра союз обязательно станет счастливым.
Всего в Москве для проведения торжественных церемоний бракосочетания доступно более 50 площадок, в том числе музеи, станции метро, усадьбы. Подобрать идеальное место для молодоженов поможет сервис «Наша свадьба» на mos.ru. Подать заявление на регистрацию брака можно на портале, на «Госуслугах», во дворцах бракосочетания.
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