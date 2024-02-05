Вице-мэр Ракова сообщила о первых свадебных церемониях в метро в этом году
Сотрудники ЗАГСов Москвы в ночь с 3 на 4 февраля провели первые в текущем году свадебные церемонии в столичном метро, в брак вступили три пары. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила заммэра, площадки для выездных регистраций проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Новые адреса счастья» пользуются большой популярностью, за два месяца молодожены заняли свыше 40% временных интервалов на год.
«Сегодня ночью на станции метро "Маяковская" поженились три пары — первые в этом году. На 2024-й год на этой площадке заняты уже почти все места. Мы всегда учитываем пожелания молодых, и в случае большого спроса выделяем дополнительное время для бракосочетаний», — рассказала Ракова.
Проект «Новые адреса счастья» предлагает парам в Москве свыше 30 локаций для проведения официальной регистрации брака в красивых местах города. Установить индивидуальные параметры и ознакомиться с локациями можно с помощью сервиса «Наша свадьба». Заявления для проведения церемонии на станции метро «Маяковская» принимаются во Дворце бракосочетания №1.
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