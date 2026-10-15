Походы в компьютерные клубы стали актуальным видом проведения досуга для молодежи, где решены вопросы с локацией, установкой и «железом», есть игровые новинки, при этом финансово посещение таких мест доступно всем, объяснил НСН руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.

Почти 800 тысяч рублей составила медианная выручка одного компьютерного клуба в России в третьем квартале 2026 года, рост показателя составил 5,5%. Это следует из отчета Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). На 7,4%, до 208 человек на клуб в месяц, увеличился приток новых посетителей. Число число игровых сессий выросло на 11%, до 2,7 тыс. Пименов отметил, что есть много факторов, обуславливающих рост рынка.