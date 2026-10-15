На все готовое: Что влечет молодежь в компьютерные клубы
В ближайшее время снижение спроса на киберарены не прогнозируется, заявил НСН Михаил Пименов.
Походы в компьютерные клубы стали актуальным видом проведения досуга для молодежи, где решены вопросы с локацией, установкой и «железом», есть игровые новинки, при этом финансово посещение таких мест доступно всем, объяснил НСН руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.
Почти 800 тысяч рублей составила медианная выручка одного компьютерного клуба в России в третьем квартале 2026 года, рост показателя составил 5,5%. Это следует из отчета Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). На 7,4%, до 208 человек на клуб в месяц, увеличился приток новых посетителей. Число число игровых сессий выросло на 11%, до 2,7 тыс. Пименов отметил, что есть много факторов, обуславливающих рост рынка.
«В последние годы это уже становится выбором совместного времяпрепровождения для компаний, вариантом проведения досуга. Во-вторых, все-таки сейчас собрать домашний setup, который будет тянуть максимальные настройки довольно тяжело. Дорожает оборудование, дорожает оперативная память, и обеспечить setup, который будет отвечать требованиям современных игр для полных настроек графики — это задача нетривиальная и дорогостоящая. Еще один момент: в целом развитие сферы киберспорта. За последний год выручка российского киберспортивного сегмента выросла на 22%. Растут внимание и интерес к этой сфере. И чтобы собраться в качестве хотя бы временного импровизированного буткемпа, киберспортивная арена как раз подходит. Чтобы люди могли живьем командой собраться и, соответственно, играть турниры, тренировочные матчи, тренировки и так далее. И еще немаловажный момент: тебе же не нужно приобретать саму игру. В компьютерном клубе уже есть все последние новинки, все уже установлено, все уже настроено, то есть это еще и удобное пользовательское решение», — объяснил он.
Хотя такое времяпрепровождение доступно всем, наибольшей популярностью компьютерные клубы пользуются у молодежи, отметил собеседник НСН. Он подчеркнул, что для снижения спроса в обозримом будущем предпосылок нет.
«Если взрослая аудитория еще может себе позволить себе мощное железо, то студенты скорее предпочтут компьютерный клуб, киберарену. Это возможность сходить с компанией куда-то вместе и нет никаких проблем с локацией, соединением, настройкой. По сути, ты пришел и сходу играешь. Я думаю, что рост спроса в ближайшее время не остановится. Значительное и заметное снижение будет в тот момент, когда решится проблема с дефицитом комплектующих и с их себестоимостью. И второй момент, это произойдет, когда будет профицит, то есть киберарен будет уже слишком много, их количество будет превышать спрос. Понятное, что спрос не резиновый, и у нас не может быть ситуации, что в каждом районе будет по 5 компьютерных клубов, потому что уже одна-две арены на район закроют эту потребность», — поделился мнением Пименов.
Ранее Михаил Пименов в беседе с НСН раскритиковал идею о прокатных удостоверениях для компьютерных игр, так как для этого нет ни технических возможностей, ни логических объяснений.
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