Автоэксперт рассказал, что положить в багажник до конца октября
Автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов рассказал Life, что к концу октября первым делом нужно проверить дорожный набор: аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и буксировочный трос.
По его словам, особое внимание необходимо уделить срокам годности медикаментов и огнетушителя. Второй обязательный предмет — лопата. Она пригодится, если авто застрянет в снегу.
Специалист добавил, что в прошлом году с началом снегопадов спрос на этот инструмент резко вырос, а вместе с ним подскочили и цены.
Третья и четвертая вещи — щетка для очистки и незамерзающая стеклоомывающая жидкость. Последнюю Славнов советует заливать уже сейчас. Так она постепенно смешается с оставшейся летней и не замерзнет при первых холодах.
Эксперт добавил, что при температуре от 5 до 7 градусов можно менять резину и дворники на зимние. По его мнению, такой набор позволит встретить предстоящий сезон подготовленным. Шины и стеклоочистители лучше обновить заранее, не дожидаясь устойчивых морозов.
Недавно россиянам дали советы по подготовке авто к дождям и похолоданию.
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