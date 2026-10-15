Автоэксперт рассказал, что положить в багажник до конца октября

По его словам, особое внимание необходимо уделить срокам годности медикаментов и огнетушителя. Второй обязательный предмет — лопата. Она пригодится, если авто застрянет в снегу.



Специалист добавил, что в прошлом году с началом снегопадов спрос на этот инструмент резко вырос, а вместе с ним подскочили и цены.



Третья и четвертая вещи — щетка для очистки и незамерзающая стеклоомывающая жидкость. Последнюю Славнов советует заливать уже сейчас. Так она постепенно смешается с оставшейся летней и не замерзнет при первых холодах.



Эксперт добавил, что при температуре от 5 до 7 градусов можно менять резину и дворники на зимние. По его мнению, такой набор позволит встретить предстоящий сезон подготовленным. Шины и стеклоочистители лучше обновить заранее, не дожидаясь устойчивых морозов.



Недавно россиянам дали советы по подготовке авто к дождям и похолоданию.

