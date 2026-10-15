В Жуковском госпитализировали пять человек с подозрением на оспу обезьян

В подмосковном Жуковском госпитализировали пять человек с подозрением на оспу обезьян. Поводом для обращения к медикам стали контакты с возможным источником инфекции. Об этом рассказал Telegram-канал 112.

Онищенко оценил риски распространения оспы обезьян

Известно, что инциденты произошли еще 10 октября нынешнего года. Всех доставили в местное медучреждение. Среди госпитализированных — трое мужчин и две женщины в возрасте от 21 до 35 лет. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.

Ранее Всемирная организация здравоохранения оценила риск завоза оспы обезьян в Россию. Там объяснили, что риск существует до тех пор, пока вирус циркулирует на международном уровне.

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ФОТО: НСН, Екатерина Галайда-Перера
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