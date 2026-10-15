В Жуковском госпитализировали пять человек с подозрением на оспу обезьян

Известно, что инциденты произошли еще 10 октября нынешнего года. Всех доставили в местное медучреждение. Среди госпитализированных — трое мужчин и две женщины в возрасте от 21 до 35 лет. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.



Ранее Всемирная организация здравоохранения оценила риск завоза оспы обезьян в Россию. Там объяснили, что риск существует до тех пор, пока вирус циркулирует на международном уровне.

