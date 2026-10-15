Юрист объяснил, что делать с билетами на концерты задержанного Navai
Покупателям билетов на российские концерты Navai не стоит торопиться с возвратом из-за задержания рэпера в Казахстане. Сначала следует дождаться официальных объявлений. Такой совет в разговоре с Life дал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, если музыкант действительно не сможет вернуться в РФ, выступления могут перенести или отменить. Но сообщить об изменениях должны организаторы и операторы.
Пока официального решения об отмене нет, сдавать билеты по своей инициативе не стоит.
Если же такое решение примут, то зритель вправе потребовать деньги назад. При переносе эксперт рекомендует уточнить условия посещения в новую дату и порядок возврата средств для тех, кто не сможет прийти.
Если организатор откажется возвращать, покупатель может отправить письменную претензию, а при необходимости обратиться в Роспотребнадзор или суд. До официальных объявлений Хаминский советует сохранить билеты, чеки и подтверждения оплаты.
При этом возможность добровольного возврата остается. Условия зависят от срока до мероприятия и категории билета. Поэтому совет дождаться решения организаторов не запрещает сдавать все самостоятельно.
Недавно генконсульство России направило ноту Казахстану из-за задержания рэпера Navai.
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