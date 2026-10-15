Сценарист «Полураспада» отверг сравнения с «Оппенгеймером»
Сериал о событиях 1954 года близок к «Нулевому пациенту», а Анна Михалкова блестяще справилась с главной ролью, сказал в эфире НСН Олег Маловичко.
Сериал «Полураспад» не является российским ответом оскароносному фильму Кристофера Нолана «Оппенгеймер», заявил в интервью НСН сценарист и продюсер картины Олег Маловичко.
Премьера первого сезона сериала «Полураспад» состоялась на Okko 15 октября. В центре сюжета расследование журналистки Надежды Келлер в исполнении Анны Михалковой, которая выясняет реальные последствия секретных Тоцких учений 1954 года с применением ядерного оружия. Некоторые СМИ поспешили назвать «Полураспад» нашим ответом «Оппенгеймеру», однако Маловичко отверг это сравнение.
«Это сравнение совершенно некорректно, мы никому не собирались отвечать, и для всех создателей этой истории, и для меня тоже главное было рассказать о том, что случилось в 1954-м году, не вступая в какую-либо полемику с кем-либо. Ни один сериал не является документальной реконструкцией, везде есть интерпретации, нарративы и выводы, к которым хотят подвести создатели. Мы в этом смысле не исключение. При этом отличия могут быть в мелочах, в главном мы придерживались исторической правды. Если у нас получится сделать так, чтобы люди задумались о том, что такое историческая память, личная память и семейная память, это и будет наша победа», - сказал он.
По словам Маловичко, на фоне нарастающей ядерной напряженности в мире сериал «Полураспад» не дает какие-то рецепты, но может дать надежду. Сценарист сериалов «Трасса», «Хрустальный» и «Нулевой пациент» также объяснил, к какой из его работ ближе «Полураспад».
«По ощущениям это очень близко к "Нулевому пациенту". Это тоже исторический факт, тоже во многом подзабытый и также дающий почву для рассуждений в целом о том, кто мы и как мы себя ведем в той или иной ситуации», - пояснил Маловичко.
Он также рассказал, почему главную роль в картине доверили Анне Михалковой.
«Мы не писали эту историю под нее, но в какой-то момент еще во время написания сценария возникла ее кандидатура. После этого мы уже никого не кастинговали, не рассматривали других актрис, потому что мы с коллегами считаем ее выдающейся актрисой, одной из самых сильных в своем поколении. Она блестяще справилась с ролью», - заключил собеседник НСН.
Сценарист сериала «Трудно быть богом» Андрей Золотарев ранее рассказал «Радиоточке НСН», что его создатели изучали религиоведение, астрофизику и многое другое, что осталось за кадром, но помогло создать «волшебный мир».
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