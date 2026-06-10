«На вес золота»: Почему гувернантки зарабатывают сотни тысяч рублей
Спрос на таких специалистов настолько превышает предложение, что не работодатель выбирает гувернантку, а гувернантка выбирает, в какой семье работать, рассказал НСН Гарри Мурадян.
У современных родителей намечается тренд нанимать не просто нянь, которые будут выполнять базовый уход за малышом, а среди прочего выступающих в роли домашнего педагога и наставника гувернанток, объяснил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Спрос на гувернанток в Москве в летние каникулы превышает предложение. Родители ищут не просто нянь, а гувернанток, которые будут заниматься с ребенком обучением и развивающими играми. Интерес к такому формату проявляют 40% россиян, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Особенно ценятся носители языка, за которых идет жесткая конкуренция, а зарплаты исчисляются сотнями тысяч рублей. Мурадян подтверждает, что хорошие няни-гувернантки сегодня крайне высоко ценятся на рынке.
«Привозить качественных гувернанток стало сложнее, и их стало меньше. В семейных укладах сегодня такой тренд, что родителям хочется ребенка максимально "зарядить". Но в то же время мама и папа работают, и времени на него нет. Именно поэтому хотят гувернанток. Но не просто няню, которая за ребенком присмотрит, за ним поухаживает, а у которой есть опыт нескольких семей, которая 2-3 детей, например, воспитала и вырастила. Такие гувернантки, на вес золота. А еще есть гувернантки, которых можно с собой брать на выезды, когда семья едет куда-то отдыхать. Не у всех гувернанток есть загранпаспорт и хорошая история, чтобы их можно было вывозить. И спрос на них очень велик и будет продолжать увеличиваться. На этом рынке, не ты выбираешь няню, а няня выбирает тебя. Их сейчас настолько их мало и настолько спрос большой, что няня выбирает, в какую семью пойти работать», — рассказал Мурадян.
Эксперт назвал вилку зарплат: у обычной няни это 40-45 тысяч рублей, а у гувернанток — от 180 до 220 тысяч, в зависимости от компетенций, опыта, владения иностранными языками и многих других аспектов.
Особая история — няни-иностранки, которые общаются с ребенком на другом языке. По словам Мурадяна, помимо непосредственно зарплаты работодателю придется заплатить немалую сумму за саму возможность привезти такую няню.
«Если мы говорим про, условно, гувернанток-филиппинок, которые с ребенком по-английски общаются, делают домашку, водят его на кружки, то это квотные профессии. То есть надо за полгода получать целую квоту, и это недешевое удовольствие. Чтобы привезти филиппинку, надо будет больше 500 тысяч заплатить за 2 года ее работы. Чтобы ее подобрали, легализовали, оформили. И плюс ей начисляют немалую зарплату. И зарплаты поднялись, потому что пошло обеление экономики, то есть платить наличкой или переводами нельзя, так как высокие штрафы и могут быть проблемы. А когда мы говорим про выплату зарплат этим людям, у нас 30% страховые взносы и 13% НДФЛ. А если это иностранка, то первые полгода и НДФЛ 30%. Поэтому такие высокие расценки», — пояснил собеседник НСН.
Ранее Гарри Мурадян рассказывал НСН, почему у работников с избыточной квалификацией могут быть проблемы с трудоустройством.
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