Спрос на гувернанток в Москве в летние каникулы превышает предложение. Родители ищут не просто нянь, а гувернанток, которые будут заниматься с ребенком обучением и развивающими играми. Интерес к такому формату проявляют 40% россиян, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков. Особенно ценятся носители языка, за которых идет жесткая конкуренция, а зарплаты исчисляются сотнями тысяч рублей. Мурадян подтверждает, что хорошие няни-гувернантки сегодня крайне высоко ценятся на рынке.

«Привозить качественных гувернанток стало сложнее, и их стало меньше. В семейных укладах сегодня такой тренд, что родителям хочется ребенка максимально "зарядить". Но в то же время мама и папа работают, и времени на него нет. Именно поэтому хотят гувернанток. Но не просто няню, которая за ребенком присмотрит, за ним поухаживает, а у которой есть опыт нескольких семей, которая 2-3 детей, например, воспитала и вырастила. Такие гувернантки, на вес золота. А еще есть гувернантки, которых можно с собой брать на выезды, когда семья едет куда-то отдыхать. Не у всех гувернанток есть загранпаспорт и хорошая история, чтобы их можно было вывозить. И спрос на них очень велик и будет продолжать увеличиваться. На этом рынке, не ты выбираешь няню, а няня выбирает тебя. Их сейчас настолько их мало и настолько спрос большой, что няня выбирает, в какую семью пойти работать», — рассказал Мурадян.

Эксперт назвал вилку зарплат: у обычной няни это 40-45 тысяч рублей, а у гувернанток — от 180 до 220 тысяч, в зависимости от компетенций, опыта, владения иностранными языками и многих других аспектов.