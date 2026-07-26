Кишечная палочка и цистит: Грязная вода продолжает течь из кранов в Тюмени

Вода с запахом канализации вызывает воспаления слизистых и другие заболевания. Одна из пострадавших рассказала, что после купания опух и покраснел глаз. Врач диагностировал острый блефароконъюнктивит. Другая жительница утверждает, что после десятиминутной ванны появились симптомы цистита. Анализы у гинеколога подтвердили бактериальную инфекцию. Также есть жалобы на кожные высыпания и кишечную палочку.

В водоканале продолжают уверять, что вода соответствует санитарным нормам и безопасна. Проблемы списывают на паводки. Люди уверены: причина в том, что гниёт мёртвая рыба, из-за чего в воду попадают вредные бактерии.

Последнюю неделю из кранов по всему городу из кранов льётся коричневая вода с невыносимым запахом. Люди заставляют себя помыться — запах не способны перебить средства личной гигиены. Не получается и с уборкой дома — вместо чистоты по квартире растекается смрад.

Ранее стало известно, что причиной массовой гибели рыбы в реке Тура в Тюмени стал острый дефицит кислорода в воде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

