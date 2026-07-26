Кишечная палочка и цистит: Грязная вода продолжает течь из кранов в Тюмени
Кишечную палочку, цистит, конъюнктивит и сыпи обнаруживают у себя жители Тюмени после использования водопроводной воды, сообщает Telegram-канал Mash.
Вода с запахом канализации вызывает воспаления слизистых и другие заболевания. Одна из пострадавших рассказала, что после купания опух и покраснел глаз. Врач диагностировал острый блефароконъюнктивит. Другая жительница утверждает, что после десятиминутной ванны появились симптомы цистита. Анализы у гинеколога подтвердили бактериальную инфекцию. Также есть жалобы на кожные высыпания и кишечную палочку.
В водоканале продолжают уверять, что вода соответствует санитарным нормам и безопасна. Проблемы списывают на паводки. Люди уверены: причина в том, что гниёт мёртвая рыба, из-за чего в воду попадают вредные бактерии.
Последнюю неделю из кранов по всему городу из кранов льётся коричневая вода с невыносимым запахом. Люди заставляют себя помыться — запах не способны перебить средства личной гигиены. Не получается и с уборкой дома — вместо чистоты по квартире растекается смрад.
Ранее стало известно, что причиной массовой гибели рыбы в реке Тура в Тюмени стал острый дефицит кислорода в воде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море
- Кишечная палочка и цистит: Грязная вода продолжает течь из кранов в Тюмени
- Жена актера Лопарева назвала причину его смерти
- Paramount согласилась отложить поглощение Warner Bros.
- Песков: Боевые действия могут завершиться до конца суток, решение за Киевом
- Джон Бон Джови прервал концерт со словами «Мне больно» и ушел со сцены
- Путин отметил, что отношения России и Казахстана носят стратегический характер
- Режиссер Сафу рассказал, чем российское кино может заинтересовать зрителей Индии
- Первый в мире триллионер Илон Маск снова стал «обычным» миллиардером
- Число погибших при ударе ВСУ по турбазам в Запорожской области возросло до 12