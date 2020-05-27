На Урале священника запретили в служении за призывы нарушать самоизоляцию
Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении схиигумена Сергия (Николая Романова), также его лишили права ношения наперсного креста. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу епархии.
До этого Сергий был лишен права проповедовать. Поводом стало его высказывание о том, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию». Также он призывал своих прихожан игнорировать режим самоизоляции и выходить на улицу, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева. Запрет будет действовать до решения церковного суда, который рассмотрит высказывания Кураева по поводу недавней смерти после заражения COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.
Кураев охарактеризовал его как «тупого карьериста, сделавшего карьеру в сфере вип-сервиса». Патриархия расценила это как оскорбление памяти покойного.
В эфире НСН отец Андрей признался, что сейчас ему не до указов главы РПЦ.
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