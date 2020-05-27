На Урале священника запретили в служении за призывы нарушать самоизоляцию

Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении схиигумена Сергия (Николая Романова), также его лишили права ношения наперсного креста. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу епархии.

До этого Сергий был лишен права проповедовать. Поводом стало его высказывание о том, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию». Также он призывал своих прихожан игнорировать режим самоизоляции и выходить на улицу, отмечает RT.