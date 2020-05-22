В Госдуме назвали возможную дату открытия храмов для прихожан
Российские храмы, доступ прихожан в которые был ограничен из-за распространения коронавирусной инфекции, могут открыть 28 мая, к празднику Вознесения Господня. Как пишет Интерфакс, об этом рассказал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. При этом, он подчеркнул, что в столице соответствующее решение будут принимать мэрия и главный санитарный врач, которые должны будут достигнуть соглашения с Московской Патриархией. Гаврилов добавил, что такая работа уже ведется.
Кроме того, парламентарий отметил, что необходимо определить стандарты работы храмов – по аналогии с тем, как это сделано для сфер строительства, промышленности и ЖКХ. Например, прихожанам носить маски и находиться на расстоянии друг от друга, измерять им температуру, а также проводить дезинфекцию храмов.
Напомним, православные храмы в Москве и Подмосковье закрыты с 13 апреля. Богослужения в них совершают только в присутствии духовенства, для прихожан ведутся онлайн-трансляции. Кроме того, ограничения на посещения храмов действуют в регионах с большим количеством заразившихся COVID-19.
В конце апреля НСН писала, что Московская Патриархия в очередной раз объявила о продлении запрета на посещение храмов столицы и Подмосковья верующими из-за опасности распространения коронавируса.
Такой запрет был введён после требования Роспотребнадзора на Страстную неделю и Пасху, затем его пролонгировали до 28 апреля включительно, когда православные отмечают Радоницу. Совершать службы при закрытых дверях разрешено только духовенству, находится там могут сотрудники храмов и волонтёры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru