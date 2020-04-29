Кураев не обратил внимание на запрет в служении

Кураев охарактеризовал его как «тупого карьериста, сделавшего карьеру в сфере вип-сервиса». Патриархия расценила это как оскорбление памяти покойного.

В эфире НСН отец Андрей признался, что сейчас ему не до указов главы РПЦ.

«Сегодня печальный день в жизни церковной Москвы, скончался протоиерей Георгий Бреев, замечательный светлый человек, духовник московских священников. Именно он давал мне рекомендацию в семинарию 35 лет назад. Я сегодня об этом больше переживаю. В очередной раз осиротел», - посетовал священник.

Отметим, что отец Георгий Бреев был настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, ему было 83 года.

Напомним, ранее за критику порядков в РПЦ и деятельности патриарха Кирилла Кураева лишили звания профессора Московской духовной академии.