Кураев не обратил внимание на запрет в служении

Священник признался в эфире НСН, что скорбит о кончине протоиерея Георгия Бреева.

Протодиакона Андрея Кураева запретили в служении. Указ подписал глава Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Кирилл.

Запрет будет действовать до решения церковного суда, который рассмотрит высказывания Кураева по поводу недавней смерти после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.

Кураев осудил методы РПЦ во время карантина и предрек реформацию

Кураев охарактеризовал его как «тупого карьериста, сделавшего карьеру в сфере вип-сервиса». Патриархия расценила это как оскорбление памяти покойного.

В эфире НСН отец Андрей признался, что сейчас ему не до указов главы РПЦ.

«Сегодня печальный день в жизни церковной Москвы, скончался протоиерей Георгий Бреев, замечательный светлый человек, духовник московских священников. Именно он давал мне рекомендацию в семинарию 35 лет назад. Я сегодня об этом больше переживаю. В очередной раз осиротел», - посетовал священник.

Отметим, что отец Георгий Бреев был настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, ему было 83 года.

Напомним, ранее за критику порядков в РПЦ и деятельности патриарха Кирилла Кураева лишили звания профессора Московской духовной академии.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Кураев
ТЕГИ:РПЦПатриарх КириллАндрей Кураев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры