Кураев не обратил внимание на запрет в служении
Священник признался в эфире НСН, что скорбит о кончине протоиерея Георгия Бреева.
Протодиакона Андрея Кураева запретили в служении. Указ подписал глава Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Кирилл.
Запрет будет действовать до решения церковного суда, который рассмотрит высказывания Кураева по поводу недавней смерти после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.
Кураев охарактеризовал его как «тупого карьериста, сделавшего карьеру в сфере вип-сервиса». Патриархия расценила это как оскорбление памяти покойного.
В эфире НСН отец Андрей признался, что сейчас ему не до указов главы РПЦ.
«Сегодня печальный день в жизни церковной Москвы, скончался протоиерей Георгий Бреев, замечательный светлый человек, духовник московских священников. Именно он давал мне рекомендацию в семинарию 35 лет назад. Я сегодня об этом больше переживаю. В очередной раз осиротел», - посетовал священник.
Отметим, что отец Георгий Бреев был настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, ему было 83 года.
Напомним, ранее за критику порядков в РПЦ и деятельности патриарха Кирилла Кураева лишили звания профессора Московской духовной академии.
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