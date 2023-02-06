На Украине списали 11 миллионов изданий на русском языке

В рамках программы по «дерусификации библиотек» были списаны порядка 11 млн книг на русском языке. Об этом заявила замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Евгения Кравчук в одном из украинских Telegram-каналов.

Украинская писательница Ницой поскандалила в телеэфире из-за русского языка

Чиновница отметила, что необходимо увеличивать количество украинских книг в стране по отношению к русским изданиям.

Также Кравчук назвала печальным тот факт, что сегодня в библиотечном фонде Украины порядка 44% книг на русском языке.

Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой решила переименовать персонажей своих сказок, чтобы их имена звучали «не по-московски». Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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