На Украине списали 11 миллионов изданий на русском языке

Чиновница отметила, что необходимо увеличивать количество украинских книг в стране по отношению к русским изданиям.

Также Кравчук назвала печальным тот факт, что сегодня в библиотечном фонде Украины порядка 44% книг на русском языке.

Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой решила переименовать персонажей своих сказок, чтобы их имена звучали «не по-московски». Об этом сообщило агентство НСН.

