«Звучит по-московски»: украинская писательница решила заменить русские имена в своих сказках

Как отметила Ницой, имена героям ее произведений — белочке-Милочке, черепашке-Пашке и волку-Вовусику — подбирались по созвучию.

«Милочка – придумывалось просто в рифму, это не русская Людмила. Тот же Пашка не русский Павел. А Вовусик от волка, а не русский Вова. Но звучит по-московски», — заявила писательница.

Ницой попросила своих подписчиков помочь переименовать персонажей, пишет «Свободная пресса».

Ранее писательница неоднократно выступала против русского языка, призывая переименовать его в «московский» и вытеснить из Украины «русскоязычный московский продукт».

