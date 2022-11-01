«Звучит по-московски»: украинская писательница решила заменить русские имена в своих сказках
Украинская детская писательница Лариса Ницой решила переименовать персонажей своих сказок, чтобы их имена звучали «не по-московски». Об этом автор написала в соцсетях.
Как отметила Ницой, имена героям ее произведений — белочке-Милочке, черепашке-Пашке и волку-Вовусику — подбирались по созвучию.
«Милочка – придумывалось просто в рифму, это не русская Людмила. Тот же Пашка не русский Павел. А Вовусик от волка, а не русский Вова. Но звучит по-московски», — заявила писательница.
Ницой попросила своих подписчиков помочь переименовать персонажей, пишет «Свободная пресса».
Ранее писательница неоднократно выступала против русского языка, призывая переименовать его в «московский» и вытеснить из Украины «русскоязычный московский продукт».
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