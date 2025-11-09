Паром Seabridge вернулся в Трабзон

По его словам, судно успешно прибыло в порт назначения, турецкие пассажиры сошли на берег, а остальные 18 человек остались на борту, чтобы дождаться своих авиарейсов, запланированных на понедельник.

Напомним, Seabridge с 20 пассажирами вышел в свой первый за 14 лет рейс вечером 5 ноября. Через 12 часов судно подошло к Сочи и в течение более чем 2,5 суток ожидало разрешения на швартовку в нескольких километрах от берега, но так и не получило его. В итоге пассажиры решили вернуться в Турцию. У многих из них за это время аннулировались ранее приобретённые авиабилеты.

Генеральный директор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян сообщил, что компания обеспечила всех пассажиров билетами в нужных им направлениях.

Ранее он заявлял, что заход Seabridge в порт Сочи был согласован со всеми профильными портовыми службами и контрольными ведомствами. Он также отметил, что маршрут «Сочи — Трабзон — Сочи» официально зарегистрирован в министерстве транспорта России и получил статус круглогодичной регулярной паромной линии до конца 2027 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».