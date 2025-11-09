В Новой Зеландии загорелся национальный парк, где снимали «Властелин колец»
Крупный лесной пожар площадью 2,5 тысяч гектар вспыхнул в новозеландском национальном парке Тонгариро, известном по съёмкам «Властелина колец». Об этом сообщает газета New Zealand Herald.
По информации издания, возгорание началось на центральном плато и быстро вышло из-под контроля, что привело эвакуации туристов и перекрытию шоссе ночью. Утром в воскресенье эвакуационные работы были продолжены. В целях предосторожности также были выведены 36 жителей близлежащей деревни Вакапапа.
Причина пожара пока не установлена. Власти подчеркивают, что на текущий момент огонь локализован, и ситуация находится под контролем.
Национальный парк Тонгариро, входящий в список объектов природного и культурного наследия ЮНЕСКО, является одной из главных туристических достопримечательностей Новой Зеландии. Особую известность парк приобрел благодаря съёмкам трилогии «Властелин колец» — его ландшафты стали визуальным воплощением Мордора и Роковой горы.
Ранее трилогия «Властелин Колец» возглавила рейтинг самых важных в истории кинотрилогий по версии американского издания о кино и телевидении Collider, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
