Путин поздравил Пахмутову с днем рождения прямо во время её концерта

Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в посёлке Бекетовка под Сталинградом (ныне — часть Волгограда). Её музыкальный дар проявился невероятно рано: уже в пять лет она сочинила первую фортепианную пьесу «Петухи поют». В 1936 году девочка стала ученицей местной музыкальной школы, а в 1943-м, в разгар войны, переехала в Москву, где поступила в Центральную музыкальную школу при консерватории имени Чайковского. Там Пахмутова совершенствовалась в классе фортепиано, а также посещала кружок юных композиторов под руководством выдающихся педагогов — Виссариона Шебалина и Николая Пейко. В 1953 году она окончила Московскую государственную консерваторию (МГК) им. П. И. Чайковского, а в 1956 году аспирантуру МГК.

Сегодня Пахмутова входит в пантеон величайших отечественных композиторов благодаря песенной классике, созданной ею за десятилетия творчества. Её перу принадлежит около 500 произведений: «Нежность», «До свиданья, Москва!», «Орлята учатся летать», «И вновь продолжается бой», «Команда молодости нашей». Строчки «Главное, ребята, сердцем не стареть!» и «Как молоды мы были» знает каждое поколение.

Её песни исполняли и продолжают исполнять многие известные артисты отечественной эстрады и кино.

