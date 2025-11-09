Путин поздравил Пахмутову с днем рождения прямо во время её концерта
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР, композитора Александру Пахмутову с днём рождения по телефону прямо во время её концерта в государственном Кремлёвском дворце. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.
Уточняется, что разговор состоялся фактически в прямом эфире.
Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в посёлке Бекетовка под Сталинградом (ныне — часть Волгограда). Её музыкальный дар проявился невероятно рано: уже в пять лет она сочинила первую фортепианную пьесу «Петухи поют». В 1936 году девочка стала ученицей местной музыкальной школы, а в 1943-м, в разгар войны, переехала в Москву, где поступила в Центральную музыкальную школу при консерватории имени Чайковского. Там Пахмутова совершенствовалась в классе фортепиано, а также посещала кружок юных композиторов под руководством выдающихся педагогов — Виссариона Шебалина и Николая Пейко. В 1953 году она окончила Московскую государственную консерваторию (МГК) им. П. И. Чайковского, а в 1956 году аспирантуру МГК.
Сегодня Пахмутова входит в пантеон величайших отечественных композиторов благодаря песенной классике, созданной ею за десятилетия творчества. Её перу принадлежит около 500 произведений: «Нежность», «До свиданья, Москва!», «Орлята учатся летать», «И вновь продолжается бой», «Команда молодости нашей». Строчки «Главное, ребята, сердцем не стареть!» и «Как молоды мы были» знает каждое поколение.
Её песни исполняли и продолжают исполнять многие известные артисты отечественной эстрады и кино.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине повреждена первая ТЭС на биомассе
- Путин поздравил Пахмутову с днем рождения прямо во время её концерта
- Трое туристов погибли во время шторма на Канарах
- Паром Seabridge вернулся в Трабзон
- Трамп пообещал выплатить каждому американцу по $2000 из доходов от пошлин
- В России ограничили продажи Lada Largus
- Московская пенсионерка отдала мошенникам более 27 миллионов рублей
- Супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на Филиппины
- В Новой Зеландии загорелся национальный парк, где снимали «Властелин колец»
- СМИ: Спрос на снотворное в России вырос за год на 60%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru