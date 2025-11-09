Московская пенсионерка отдала мошенникам более 27 миллионов рублей
Более 27,8 миллиона рублей похитили мошенники у пенсионерки под предлогом перерасчета оплаты услуг связи в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником компании связи. Он сообщил о якобы выявленных ошибках в её паспортных данных и предложил «исправить» их, пообещав в качестве компенсации шесть месяцев бесплатной связи. Поверив собеседнику, пенсионерка продиктовала свои персональные данные.
Затем на связь вышла так называемая «сотрудница силовых структур», которая, угрожая уголовным преследованием, убедила женщину передать курьеру более 600 тысяч рублей. Позже мошенники заставили её приобрести новый телефон, сим-карту и золото на сумму 9 миллионов рублей, всё это также было передано курьеру.
Аферисты также уговорили пенсионерку поучаствовать в «спецоперации по поимке чёрных риелторов». Она продала свою квартиру, но деньги не получила так как мошенники объяснили, что сделка фиктивная. Ей велели съехать, снять жильё в Подмосковье и ждать задержания.
В ведомстве рассказали, что женщина 61 день жила на съёмной квартире, а когда мошенники пропали, вернулась домой и обнаружила сменённые замки и пропажу вещей.
Ранее в Санкт-Петербурге школьница отдала мошенникам почти 7 тысяч евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Паром Seabridge вернулся в Трабзон
- Трамп пообещал выплатить каждому американцу по $2000 из доходов от пошлин
- В России ограничили продажи Lada Largus
- Московская пенсионерка отдала мошенникам более 27 миллионов рублей
- Супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на Филиппины
- В Новой Зеландии загорелся национальный парк, где снимали «Властелин колец»
- СМИ: Спрос на снотворное в России вырос за год на 60%
- Минобороны: ПВО за 4 часа сбило 10 украинских БПЛА над двумя регионами РФ
- Сразу 14 россиян выиграли по миллиону рублей в лотерею
- Шесть человек погибли, около 750 пострадали в результате удара торнадо в Бразилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru