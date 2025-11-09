Московская пенсионерка отдала мошенникам более 27 миллионов рублей

По данным ведомства, женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником компании связи. Он сообщил о якобы выявленных ошибках в её паспортных данных и предложил «исправить» их, пообещав в качестве компенсации шесть месяцев бесплатной связи. Поверив собеседнику, пенсионерка продиктовала свои персональные данные.

Затем на связь вышла так называемая «сотрудница силовых структур», которая, угрожая уголовным преследованием, убедила женщину передать курьеру более 600 тысяч рублей. Позже мошенники заставили её приобрести новый телефон, сим-карту и золото на сумму 9 миллионов рублей, всё это также было передано курьеру.

Аферисты также уговорили пенсионерку поучаствовать в «спецоперации по поимке чёрных риелторов». Она продала свою квартиру, но деньги не получила так как мошенники объяснили, что сделка фиктивная. Ей велели съехать, снять жильё в Подмосковье и ждать задержания.

В ведомстве рассказали, что женщина 61 день жила на съёмной квартире, а когда мошенники пропали, вернулась домой и обнаружила сменённые замки и пропажу вещей.

