Трамп пообещал выплатить каждому американцу по $2000 из доходов от пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что средства, полученные от введения импортных пошлин, позволят выплатить более 2 тысяч долларов каждому американцу (правда за исключением сверхбогатых). Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Он назвал противников пошлин дураками и подчеркнул, что благодаря им США стали самой богатой и уважаемой страной с почти нулевой инфляцией, рекордными акциями, инвестициями и строительством заводов по всей стране.
По словам Трампа, пошлины помогут погасить государственный долг, который превысил 37 триллионов долларов.
Ранее Трамп заявил, что США переживают экономическую революцию, а рост ВВП составил 3,8%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
