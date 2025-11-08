Минобороны: ВС РФ поразили «Кинжалом» предприятия ВПК Украины

Ночью 8 ноября российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты газо-энергетического комплекса страны, которые обеспечивали их работу. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в частности гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», и ударные беспилотники, нанеся массированный удар по указанным объектам.

Ранее в МО сообщили о взятии под контроль населенного пункта Волчье в Днепропетровской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
