Минобороны: ВС РФ поразили «Кинжалом» предприятия ВПК Украины

В ведомстве уточнили, что ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в частности гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», и ударные беспилотники, нанеся массированный удар по указанным объектам.

Ранее в МО сообщили о взятии под контроль населенного пункта Волчье в Днепропетровской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».