Трое туристов погибли во время шторма на Канарах
Трое иностранных туристов погибли, ещё 15 получили ранения в результате мощного шторма у побережья Канарских островов. Об этом сообщает Euronews.
По данным Euronews, пострадавшие проигнорировали официальные предупреждения властей о неблагоприятных погодных условиях и опасности пребывания у моря.
Местная полиция уточнила, что большинство происшествий произошло, когда туристы выходили на набережные популярных курортов, чтобы посмотреть на гигантские волны. Мощные волны сбивали их с ног и уносили в море. Спасательные службы эвакуировали пострадавших вертолётами в больницы на островах, где многие до сих пор остаются под наблюдением врачей. Трое пострадавших получили очень серьезные травмы.
Шторм бушует в регионе с 7 ноября, а высота волн в некоторых местах достигает четырёх метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru