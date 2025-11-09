Трое туристов погибли во время шторма на Канарах

Трое иностранных туристов погибли, ещё 15 получили ранения в результате мощного шторма у побережья Канарских островов. Об этом сообщает Euronews.

По данным Euronews, пострадавшие проигнорировали официальные предупреждения властей о неблагоприятных погодных условиях и опасности пребывания у моря.

Местная полиция уточнила, что большинство происшествий произошло, когда туристы выходили на набережные популярных курортов, чтобы посмотреть на гигантские волны. Мощные волны сбивали их с ног и уносили в море. Спасательные службы эвакуировали пострадавших вертолётами в больницы на островах, где многие до сих пор остаются под наблюдением врачей. Трое пострадавших получили очень серьезные травмы.

Шторм бушует в регионе с 7 ноября, а высота волн в некоторых местах достигает четырёх метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ТуристыКурортыИспания

