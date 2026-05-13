По его словам, прогнозы сокращения численности населения России вызывают всё больше вопросов о действенности государственной политики в этой сфере.



«У нас вообще нет демографической политики. Все эти цифры не спасут нас от вымирания. Россия с 1964 года вымирает! К концу столетия нас останется половина от нынешней численности. Вот суть. Это инфантильные и несерьезные утверждения и политические решения. Это не демографическая политика, это политика хосписа. Вымираем, но нужно этот процесс сделать немного более приятным и комфортным», — добавил Крупнов.

В декабре 2025 года суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России составил 1,374 против 1,4 в предыдущем году, следует из данных Росстата.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло сказал НСН, что рост числа мужчин, готовых при необходимости уйти в декрет, свидетельствует о смене гендерных ролей в семье, что в перспективе может привести к катастрофе.

