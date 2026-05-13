«На те же грабли!»: Сколько детей в семье вытащат Россию из демографической ямы

Меры поддержки не спасают нацию от демографической пропасти, нужен кардинально новый долгосрочный подход, заявил НСН Юрий Крупнов.

Несмотря на масштабные меры поддержки семей, Россия продолжает сталкиваться с демографическими вызовами. Причина кроется в отсутствии долгосрочной стратегии, сказал НСН председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

В Госдуме заявили, что декрет для отцов повлияет на решение семьи родить ребенка

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в России коэффициент рождаемости должен составить 1,6 через четыре года. Котяков подчеркнул, что государству важно принципиально сломить существующие тренды в рамках демографической политики. Крупнов призвал уделять больше внимания семьям с тремя-четырьмя детьми.

«При существующих мерах и самой демографической политике данные показатели не будут достигнуты. Это обусловлено тем простым фактом, что нет ставки на семью с тремя-четырьмя детьми, которая единственная сможет вытащить нашу демографию и за 20-30 лет восстановить демографическое воспроизводство. Пусть лучше министр ответит честно, почему в нацпроекте ”Демография” с 2018 по 2024 год закладывался показатель 1,7, а получился 1,4. Это колоссальный разрыв! Никто не проанализировал причины провала нацпроекта. Мы наступаем на те же грабли, думая, что какой-то ворох самых разных не системных мер даст какой-то эффект. Глупых чудес не бывает! К сожалению, слушая эти цифры, становится даже не грустно, а просто понятно, что государственного управления в сфере демографии просто нет», — сказал собеседник НСН.
«Отступление от традиций!»: Останина заявила, что займется вопросом «соло-мам»

По его словам, прогнозы сокращения численности населения России вызывают всё больше вопросов о действенности государственной политики в этой сфере.

«У нас вообще нет демографической политики. Все эти цифры не спасут нас от вымирания. Россия с 1964 года вымирает! К концу столетия нас останется половина от нынешней численности. Вот суть. Это инфантильные и несерьезные утверждения и политические решения. Это не демографическая политика, это политика хосписа. Вымираем, но нужно этот процесс сделать немного более приятным и комфортным», — добавил Крупнов.

В декабре 2025 года суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России составил 1,374 против 1,4 в предыдущем году, следует из данных Росстата.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло сказал НСН, что рост числа мужчин, готовых при необходимости уйти в декрет, свидетельствует о смене гендерных ролей в семье, что в перспективе может привести к катастрофе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ДемографияРоссияне

Горячие новости

Все новости

партнеры