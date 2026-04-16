Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила в беседе с НСН, что очень негативно относится к тренду на «соло-материнство», так как воспитание ребенка без отца негативно сказывается на нем в будущем.

Россиянки стали чаще рожать «для себя» от доноров, пишет Telegram-канал Baza. Отмечается, что всему виной кризис института брака, разочарование в мужчинах и социальном давлении. Так, спрос на искусственное оплодотворение увеличился на 50% за последние 4 года. Явление получило название «соло-материнство». Останина заявила, что это свидетельствует о глубочайшей проблеме в обществе.

«Мы сейчас даже заказали научные исследования о влиянии отцовства на воспитание детей. У нас есть понимание, что если ребенок воспитывается только мамой, это скажется впоследствии на его социализации. Мы уже ощущаем плоды женского воспитания в образовательных организациях. Потом у нас есть эти женственные мужчины с феминистским налетом. Кроме того, отсутствие воли, стержня - это все результат женского воспитания. Такие дети будут продолжать модель одинокой семьи. Я отрицательно отношусь к этому. У нас сегодня услуга суррогатного материнства запрещена для одиноких мужчин, значит надо подумать и о женщинах. Если есть тенденция, то законодатели должны обратить на это серьезное внимание. При этом кто донор? Где гарантия того, что ребенок родится здоровым?», - отметила Останина.

Депутат подчеркнула, что расстроена такими данными и рассмотрит их более тщательно. Также Останина напомнила женщинам, которые разочаровались в мужчинах, что сейчас настоящие мужчины находятся на СВО.

«Эта статистика меня настраивает на проведение серьезного исследования на эту тему. Мы постараемся на площадке нашего комитета обсудить ее совместно с Минздравом. Я бы сегодня на эту тему вообще не рассуждала глазами тех женщин, которые в мужчинах не видят мужчин. Потому что в зоне СВО как раз настоящие мужчины. Так что лучше бы эти женщины посмотрели на наших военных и нашли бы возможность контактировать с ними, поддержать, дождаться. Спецоперация вырвала сегодня из жизни ребят репродуктивного возраста. Так, что это не очень женское поведение. Мне кажется, что это отступление от наших традиций – родить ребенка с помощью ЭКО и воспитывать его без отца», - подытожила она.

Со своей стороны, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина считает, что женщина имеет право принять решение рожать ребенка «для себя» от донора. Однако в беседе с НСН парламентарий подчеркнула важность роли отца в воспитании детей.

«У нас столько детей сегодня без присутствия отцов воспитываются, только одни матерями. Поэтому я считаю, что это решение женщины, стать такой матерью. У меня нормальная семья, ребенок воспитывался с отцом, и мои внуки тоже растут с отцом, и, конечно, я понимаю значимость отцовства в воспитании детей. Но я знаю еще и массу женщин, которые самостоятельно воспитывают двух и более детей, и никаких помыслов по присутствию мужчины иногда не возникает, и нормальные дети вырастают», — сказала собеседница НСН.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила НСН, что спрос на искусственное оплодотворение вырос не из-за тренда «рожать для себя» и разочарования в мужчинах, а из-за того, что женщины откладывают беременность, а потом не могут зачать ребенка.

