В Госдуме заявили, что декрет для отцов повлияет на решение семьи родить ребенка

Уход отцов в отпуск по уходу за ребенком вряд ли приведет к скачкам рождаемости, но это повлияет на рождение второго и последующих детей, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Я не могу сказать, что декрет отцов напрямую повлияет на рождаемость, на демографию. Уход в отпуск – это уже следствие после рождения ребенка. Но это повлияет на принятие решения о рождения последующего ребенка, несомненно. Решение принимается и женщиной, и мужчиной, и совместно, женщина принимает такое решение не только с учетом финансовых показателей. Она оценивает, хватит ли ей сил, если она будет одна этим заниматься, грубо говоря. Если муж берет на себя часть работы, она уже не ощущает этих трудностей», - рассказала она.

Иногда отцы просто не «прикипают» к новорожденному младенцу, что сказывается и на отношениях с женой, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

