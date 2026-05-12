В Госдуме заявили, что декрет для отцов повлияет на решение семьи родить ребенка
Нина Останина заявила НСН, что желание и возможность мужчины уйти в декрет станет мотивацией для женщины рожать последующих детей.
Уход отцов в отпуск по уходу за ребенком вряд ли приведет к скачкам рождаемости, но это повлияет на рождение второго и последующих детей, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Я не могу сказать, что декрет отцов напрямую повлияет на рождаемость, на демографию. Уход в отпуск – это уже следствие после рождения ребенка. Но это повлияет на принятие решения о рождения последующего ребенка, несомненно. Решение принимается и женщиной, и мужчиной, и совместно, женщина принимает такое решение не только с учетом финансовых показателей. Она оценивает, хватит ли ей сил, если она будет одна этим заниматься, грубо говоря. Если муж берет на себя часть работы, она уже не ощущает этих трудностей», - рассказала она.
Иногда отцы просто не «прикипают» к новорожденному младенцу, что сказывается и на отношениях с женой, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.
Горячие новости
- В Госдуме заявили, что декрет для отцов повлияет на решение семьи родить ребенка
- Ограничения ввели в аэропорту Челябинска из-за беспилотной опасности
- Американцы не простят: Зеленскому пообещали уголовное дело вслед за Ермаком
- Не прикипел! Останина связала разводы с отчуждением от родившегося ребенка
- Депутат Останина объяснила, почему мужчины стали чаще уходить в декрет
- Затулин объяснил, почему Грузия не слушает приказы ЕС в отношении России
- Жилой дом был поврежден при отражении атаки БПЛА в Оренбурге
- Алдонин и Стеклов посетовали на низкий уровень выпускников актёрских вузов
- «Голову уже откопали»: В «Булгаковском доме» пообещали раздать чиновникам лопаты
- Песков высказался о возможности встречи Путина и Зеленского