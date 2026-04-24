Готовность мужчин уходить в декрет вместо жены назвали «катастрофой»
Безотцовщина и расцвет феминизма породили мужчин, которые готовы уходить в декрет, меняясь ролями с женщиной в семьи, сказал НСН Павел Пожигайло.
Рост числа мужчин, готовых при необходимости уйти в декрет, свидетельствует о смене гендерных ролей в семье, что в перспективе может привести к катастрофе, заявил в беседе с НСН зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.
Число мужчин, не исключающих для себя возможности ухода в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, продолжает расти, следует из опроса SuperJob. Уточняется, что 33% готовы сделать это при необходимости, еще 17% скорее готовы. Для сравнения, в 2015 году в отпуск по уходу за ребенком были готовы уйти 27%, еще 12% допускали такую возможность. Пожигайло объяснил тенденцию расцветом феминизма в обществе и высоким уровнем безотцовщины.
«Это результат 20-30 лет феминизма. Сегодня женщине нужно быть самостоятельной, ее роль увеличивалась. У нас в стране каждый третий ребенок растет только с мамой. Безотцовщина в том числе вызывает подобную тенденцию. Как мама воспитывает мальчика? Мужчины вырастают немножко женственные, нежные, еще и в армии не служат. Они боятся брать ответственность. Хотят и жену найти как мама, которая защищала, кормила. Вступая в брак, мужчина транслирует эту модель в отношениях. Плюс то, что на всех экранах поддерживается, что у женщины должны быть равные права, она должна быть фактически как мужчина. Происходит смена ролей, мужской брутальности в хорошем смысле все меньше. Раньше мальчик занимался физической нагрузкой - работал, землю пахал, что-то делал, вырабатывались мужские качества. А сейчас компьютер, плюс женское воспитание. Если сравнить азиатских, кавказских мужчин и наших – будет большая разница. У нас такие вялые, бледные мужчины с потухшими взглядами», - сказал он.
По мнению собеседника НСН, подобная смена ролей может привести к катастрофе.
«С моей точки зрения, это катастрофа. Ребенок растет с ощущением, что папа – это мама. Меняются роли. Ребенок с детства воспринимает папу, как маму. Потом он вырастает, и здравствуй ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Какая демография? У нас сейчас 1,3 коэффициент рождаемости, если отбросить Кавказ. А, например, в Таджикистане 3,5, в Узбекистане больше 2. Можно подсчитать, останется ли у нас кто-то к 2050 году? Мы можем все что угодно придумывать, но, к сожалению, или к счастью, природа неумолима», - объяснил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов допустил, что число мужчин, готовых уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо супруги, растет по экономическим причинам. По его словам, традиционно мужчины чаще выступают основными добытчиками в семье, однако в ряде случаев женщины имеют более стабильный и высокий доход, работая по найму. В таких ситуациях, по его словам, распределение ролей меняется, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
