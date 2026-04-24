Число мужчин, не исключающих для себя возможности ухода в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, продолжает расти, следует из опроса SuperJob. Уточняется, что 33% готовы сделать это при необходимости, еще 17% скорее готовы. Для сравнения, в 2015 году в отпуск по уходу за ребенком были готовы уйти 27%, еще 12% допускали такую возможность. Пожигайло объяснил тенденцию расцветом феминизма в обществе и высоким уровнем безотцовщины.

«Это результат 20-30 лет феминизма. Сегодня женщине нужно быть самостоятельной, ее роль увеличивалась. У нас в стране каждый третий ребенок растет только с мамой. Безотцовщина в том числе вызывает подобную тенденцию. Как мама воспитывает мальчика? Мужчины вырастают немножко женственные, нежные, еще и в армии не служат. Они боятся брать ответственность. Хотят и жену найти как мама, которая защищала, кормила. Вступая в брак, мужчина транслирует эту модель в отношениях. Плюс то, что на всех экранах поддерживается, что у женщины должны быть равные права, она должна быть фактически как мужчина. Происходит смена ролей, мужской брутальности в хорошем смысле все меньше. Раньше мальчик занимался физической нагрузкой - работал, землю пахал, что-то делал, вырабатывались мужские качества. А сейчас компьютер, плюс женское воспитание. Если сравнить азиатских, кавказских мужчин и наших – будет большая разница. У нас такие вялые, бледные мужчины с потухшими взглядами», - сказал он.