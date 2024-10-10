«На свой страх и риск»: Врач-диетолог предупредила об опасности аналогов «Оземпика»

Аналоги «Оземпика» пользуются спросом в России, так как они дешевле и удобны в применении, однако эти препараты имеют существенные побочные эффекты. Об этом в беседе с НСН рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Продажи аналогов ушедшего из России препарата для лечения диабета «Оземпика» превзошли оригинал. Так, по данным отраслевой аналитической компании DSM Group, за 2024 год было продано 561,4 тысяч упаковок «Семавика» и 226,7 тысяч «Квинсенты», а оригинального «Оземпика» - всего 25,4 тыс. упаковок. Препарат приобрел популярность, как эффективное средство для похудения и борьбы с ожирением. Мухина отметила, что важным фактором является то, что у российских аналогов не прописана «побочка» в виде неоплазии.