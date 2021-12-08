На Ставрополье ввели QR-коды для посещения общественных мест

Для посещения общественных мест в Ставропольском крае теперь необходимо предъявить QR-код о перенесенной коронавирусной инфекции или о вакцинации. Соответствующий документ подписал губернатор Владимир Владимиров.

Так, без отрицательного теста на коронавирус или без QR-кода нельзя будет зайти в библиотеки, музеи, выставочные залы, зоопарки, кинотеатры, предприятия общественного питания и другие общественные заведения.