На Ставрополье ввели QR-коды для посещения общественных мест

Для посещения общественных мест в Ставропольском крае теперь необходимо предъявить QR-код о перенесенной коронавирусной инфекции или о вакцинации. Соответствующий документ подписал губернатор Владимир Владимиров.

Так, без отрицательного теста на коронавирус или без QR-кода нельзя будет зайти в библиотеки, музеи, выставочные залы, зоопарки, кинотеатры, предприятия общественного питания и другие общественные заведения.

«Это не врачи»: В Госдуме осудили медиков, критикующих QR-коды

Психолог Павел Жавнеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что отказ от использования термина QR-код вряд ли даст эффект и снизит тревожность россиян, боящихся «чипизации».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:QR-кодКоронавирусРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры