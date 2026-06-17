Памфилова допустила проведение выборов в Госдуму в новых регионах РФ

Она отметила, что соответствующая позиция согласована с Минобороны РФ и ФСБ, а также руководителями указанных регионов.

«Сделаем всё, чтобы наши граждане, жители этих регионов, смогли в полной мере реализовать свои конституционные права - право выбора», — указала глава ЦИК.

Ранее Памфилова предупредила, что во время выборов в Госдуму в России возможны отключения интернета и ограничение «разных видов связи», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

