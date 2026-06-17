Памфилова допустила проведение выборов в Госдуму в новых регионах РФ

Проведение выборов депутатов Госдумы девятого созыва в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях возможно даже в период действия военного положения. Как пишет RT, об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

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Она отметила, что соответствующая позиция согласована с Минобороны РФ и ФСБ, а также руководителями указанных регионов.

«Сделаем всё, чтобы наши граждане, жители этих регионов, смогли в полной мере реализовать свои конституционные права - право выбора», — указала глава ЦИК.

Ранее Памфилова предупредила, что во время выборов в Госдуму в России возможны отключения интернета и ограничение «разных видов связи», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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