Родители призвали приравнять наказание за пропаганду вейпов к наркотикам
Юрий Оболонский заявил НСН, что регулярно сталкивается с яркой рекламой вейпов, в которую вливаются огромные деньги.
Необходимо ввести такое же суровое наказание за рекламу, пропаганду и распространение вейпов, как за наркотики, так как они содержат экстремальное количество токсичных веществ, а разорвать зависимость крайне сложно. Об этом в пресс-центре НСН рассказал исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москвы Юрий Оболонский.
«Это химическая зависимость. В составе вейпов содержится огромное количество компонентов. Каждый раз при изучении летальных случаев я сталкиваюсь с разными вариантами химического состава. К тому же ведётся активная работа по популяризации вейпов. Я захожу в интернет — и практически на каждом ресурсе встречаю рекламу этих устройств, в продвижение которой вкладываются огромные средства. При этом вейпы представлены в самых разных цветах, вкусах и конфигурациях. Делается всё для того, чтобы увеличить число стимулов, формирующих зависимое поведение, — аудиовизуальных, кинестетических и цифровых. Именно поэтому привыкание происходит в десятки раз быстрее. И мне, как клиническому психологу, крайне сложно помочь ребёнку разорвать этот поведенческий паттерн. Я предлагаю приравнять распространение и пропаганду вейпов к распространению наркотических средств и ввести соответствующие статьи в законодательство — с жёсткими мерами наказания для нарушителей», — рассказал он.
Ранее руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Национального Медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян рассказала в пресс-центре НСН, что почти 80% школьников пробовали электронные сигареты, так как их реклама выглядит очень привлекательно для детей, а вот зависимость формируется всего через полгода.
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