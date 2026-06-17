Необходимо ввести такое же суровое наказание за рекламу, пропаганду и распространение вейпов, как за наркотики, так как они содержат экстремальное количество токсичных веществ, а разорвать зависимость крайне сложно. Об этом в пресс-центре НСН рассказал исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москвы Юрий Оболонский.