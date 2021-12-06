«Это не врачи»: В Госдуме осудили медиков, критикующих QR-коды

Врачи, которые не одобряют введение QR-кодов, не являются настоящими медиками. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев в эфире телеканала «Дума ТВ».

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«Врач, который не поддерживает эти инициативы — он не врач», — подчеркнул Румянцев.

Депутат напомнил, что 100% непривитых россиян заражается коронавирусом, а риск заболеть среди вакцинированного населения 3-5%.

Ранее сообщалось, что более 17% врачей выступают за ужесточение ограничений для непривитых граждан. Более 24% поддерживают закон о QR-кодах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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