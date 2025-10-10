Над Россией уничтожили 23 украинских беспилотника
10 октября 202507:51
Дежурные средства ПВО минувшей ночью нейтрализовали 23 беспилотника ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указало ведомство.
Военные сбили по десять дронов в Белгородской области и над акваторией Черного моря. Еще три БПЛА ликвидировали в Брянской области.
Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в поселке Матвеев Курган перехватили три украинских БПЛА, напоминает Ura.ru.
