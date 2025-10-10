Над Россией уничтожили 23 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО минувшей ночью нейтрализовали 23 беспилотника ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указало ведомство.

Военные сбили по десять дронов в Белгородской области и над акваторией Черного моря. Еще три БПЛА ликвидировали в Брянской области.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в поселке Матвеев Курган перехватили три украинских БПЛА, напоминает Ura.ru.

