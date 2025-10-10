Минпросвещения определило сроки получения начального общего образования

Минпросвещения установило сроки получения начального общего образования в школах России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Министерство определило, что срок получения начального общего образования не превышает четырех лет. Общий объем учебных занятий за это время не может составлять менее 2966 и более 3 305 академических часов при пятидневной либо шестидневной учебной неделе.

При этом допускается сокращение срока обучения для детей, которые учатся по индивидуальным учебным планам. В случае трехгодичного обучения следует распределять образовательную нагрузку равномерно в соответствии с санитарными правилами и нормами.

Ранее в Минпросвещения заявили о планах продлить эксперимент с упрощенной сдачей Основного государственного экзамена (ОГЭ) до 2029 года, напоминает 360.ru.

