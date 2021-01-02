На сайте госуслуг можно оформить сертификат о вакцинации от COVID-19

На сайте госуслуг с 1 января начал работать сервис по оформлению сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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«С 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции, на сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошёл вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начало работать», - цитирует главу ведомства РИА Новости.

Ранее идею введения спецпаспортов с отметками о прививке от COVID-19 раскритиковал политолог НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. По его мнению, создание таких документов чревато нарушением прав человека и противоречит добровольности вакцинации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинздравКоронавирусГосуслуги
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