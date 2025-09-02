На работе больше не влюбляются: Сайты знакомств возмутились идее запрета

Идея о блокировке сайтов и приложений знакомств только привлекает внимание к тем, кто ее озвучивает, заявил НСН Андрей Бронецкий.

Молодых людей лучше обучить ухаживаниям, чем запрещать им знакомиться в интернете, рассказал генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий в разговоре с НСН.

Сайты знакомств предложили запретить в России. С такой идеей выступил общественный деятель Виталий Бородин в беседе с «Абзац. Медиа». Он указал на то, что подобные сервисы не помогают найти любовь, а только используются злоумышленниками с корыстной целью, а также отучили молодежь ухаживать за дамами. Бронецкий резко не согласился с этим утверждением.

«Мне кажется, что такая идея озвучивается для того, чтобы привлечь какое-то внимание. Не знаю, стоит ли переубеждать таких людей. Я не согласен с тем, что приложения привели к тому, что молодые люди не умеют ухаживать. Лучше бы тогда Бородин предложил обучать этому, а не запрещать сайты знакомств, я тут даже хода мысли не уловил. Это сейчас самый популярный способ создать пару, затем уже бары и кафе, а такие форматы как друзья, семья, работа, учеба, улица - далеко позади. По крайней мере, так в США, а у нас подобных исследований не проводилось», — отметил он.

Ранее директор сервиса «VK Знакомства» Игорь Кузнецов в беседе с НСН посоветовал россиянам не общаться с противоположным полом вживую, а искать свою половинку в интернете.

