Молодых людей лучше обучить ухаживаниям, чем запрещать им знакомиться в интернете, рассказал генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий в разговоре с НСН.

Сайты знакомств предложили запретить в России. С такой идеей выступил общественный деятель Виталий Бородин в беседе с «Абзац. Медиа». Он указал на то, что подобные сервисы не помогают найти любовь, а только используются злоумышленниками с корыстной целью, а также отучили молодежь ухаживать за дамами. Бронецкий резко не согласился с этим утверждением.