Российские сервисы онлайн-знакомств показали рекордный рост аудитории
Российские сервисы знакомств продемонстрировали рекордные темпы роста аудитории в 2024 году за весь постковидный период. Об этом сообщило издание «Известия».
Так, сервис «VK знакомства» достиг 1,34 млн проявлений взаимности в сутки, ежемесячно платформой пользуются 4 млн человек, а за три года было образовано свыше 182 млн пар (из них 82 млн — за первые восемь месяцев текущего года), заявил руководитель сервиса Игорь Кузнецов.
По словам директора по коммуникациям платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Ольги Дудниченко, онлайн-знакомства стали обычным явлением, многие пары складываются благодаря интернету. «У людей есть привычные виртуальные инструменты для знакомств и наконец-то появились силы и интерес, чтобы впускать в жизнь новых людей, отсюда и возникает пик регистраций на дейтингах», — подчеркнула она.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый четвертый россиянин ищет пару в интернете.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru