На побережье Шотландии обнаружили окаменелость с промежуточной формой животной жизни
В формации Диабайг у озера Лох-Торридон в Шотландии обнаружили древнюю окаменелость, которую датировали в один миллиард лет, сообщает РИА ФАН.
Палеобиологи из Университета Шеффилда определили размер ископаемого существа Bicellum brasieri - 30 микрометров в диаметре. Ученые заявили, что организм имеет не одну клетку, но при этом и не может называться многоклеточным, являясь промежуточной формой животной жизни.
По мнению исследователей, это позволяет сделать вывод о том, что эволюция многоклеточных организмов произошла не позднее одного миллиарда лет назад.
Ранее известный российский художник Никас Сафронов в своем авторском стиле сделал роспись 5 окаменелых яиц динозавра в канун Пасхи. Известно, что возраст яиц насчитывает от 70 до 100 миллионов лет, ископаемые принадлежат гадрозавру, одному из травоядных видов динозавров.
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