На побережье Шотландии обнаружили окаменелость с промежуточной формой животной жизни

В формации Диабайг у озера Лох-Торридон в Шотландии обнаружили древнюю окаменелость, которую датировали в один миллиард лет, сообщает РИА ФАН.

Палеобиологи из Университета Шеффилда определили размер ископаемого существа Bicellum brasieri - 30 микрометров в диаметре. Ученые заявили, что организм имеет не одну клетку, но при этом и не может называться многоклеточным, являясь промежуточной формой животной жизни.