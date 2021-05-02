Художник Никас Сафронов расписал яйца динозавра к празднику Пасхи

Гадрозавры (Hadrosauridae, «большие ящеры») принадлежали к самым крупным представителям позвоночных на Земле. Передняя часть головы напоминала огромный утиный клюв. Животные передвигались на двух задних ногах (высотой около 12 м, вес порядка 3,5 тонны). Обитали на мелководье.

В России гадрозавры встречались на территории современных Белгородской и Амурской областей, на Сахалине.

