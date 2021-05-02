Художник Никас Сафронов расписал яйца динозавра к празднику Пасхи
Известный российский художник Никас Сафронов в своем авторском стиле сделал роспись 5 окаменелых яиц динозавра в канун Пасхи. Известно, что возраст яиц насчитывает от 70 до 100 миллионов лет, ископаемые принадлежат гадрозавру, одному из травоядных видов динозавров.
«Окаменелости доставили художнику из частной палеонтологической коллекции», - уточнил сын живописца Лука Сафронов-Затравкин.
Гадрозавры (Hadrosauridae, «большие ящеры») принадлежали к самым крупным представителям позвоночных на Земле. Передняя часть головы напоминала огромный утиный клюв. Животные передвигались на двух задних ногах (высотой около 12 м, вес порядка 3,5 тонны). Обитали на мелководье.
В России гадрозавры встречались на территории современных Белгородской и Амурской областей, на Сахалине.
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